Обувь способна удачно дополнить образ, независимо от того, что это будет – базовые кроссовки или минималистичные туфли.

Смотрите также Капсульный гардероб на весну: 7 вещей, которые стоит купить каждой девушке

Прежде чем приобрести какую-то трендовую модель обуви, убедитесь, что в вашем гардеробе есть вечная классика, которая всегда актуальна. Тогда можете покупать для себя что-то из трендовой подборки.

Банты

В 2024 году в моде появились банты, которые украсили не только одежду, но и обувь. Невероятно красиво смотрятся туфли с большими бантами, которые спадают по полу.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото с Pinterest

Мэри Джейн

Эти туфли возродились еще в прошлом году и не потеряют популярность в новом сезоне. Впрочем сейчас дизайнеры больше отдают предпочтение туфлям на каблуках, а не на плоской подошве.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото с Pinterest

Акцент на золото

Золотые оттенки в 2024 году будут покорять все – от украшений до одежды и обуви. Металлик все еще продолжает быть популярным, впрочем в моду проникают золотые акценты. Выбирайте туфли с золотыми каблуками или в золотом оттенке.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото с Pinterest

Красный

Обратите внимание на красную обувь – от классических балеток до туфель или босоножек. Они присутствовали повсюду на подиуме, поэтому нам не обойтись без них в этом сезоне. Яркие наряды помогут придать вашим образам особую изюминку.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото с Pinterest

Босоножки с носками

Это немного необычная тенденция, впрочем такое сочетание продемонстрировала во время показа новой коллекции Виктория Бекхэм. Просто наденьте гетры с босоножками на высокой платформе или каблуке.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото с Pinterest

Вьетнамки

Несмотря на свою простоту, вьетнамки не будут терять популярности в 2024 году. Носите их с платьями, костюмами и базовым нарядом – джинсами или шортами.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото с Pinterest

Мода всегда меняется, поэтому важно следить не только за трендами, но и определенными позициями, которые уже вышли из моды. Какую обувь не стоит одевать в 2024 году – читайте в нашем материале.