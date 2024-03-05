Більшість колекцій брендів були прагматичні, тобто ми зможемо їх легко застосувати у своїх образах. Майже всіх їх об’єднували ключові тренди, про які варто знати всім, хто цікавиться модою.
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Відтінки зеленого
Вже восени червоний та бордовий витіснять відтінки зеленого. Колір помітили на шкіряних сумках та вовняних пальтах.
Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue
Офісний стиль
У 2024 році в моду має увійти жіночність, але разом з тим дизайнери не забувають про мінімалізм, який вдало інтегрують в офісний стиль. Обирайте для себе саме таке вбрання, якщо хочете мати скромний та бездоганно викроєний одяг.
Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue
Шкіряні силуети
Ferragamo, Marni та Versace представили у своїх колекціях чимало виробів зі шкірою. Моделі виходили на подіум у сукнях-трапеціях довжини міді, рукавичках, сорочках на ґудзиках та заправлених спідницях-олівцях.
Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue
Чоботи до стегон
Високі чоботи ні для кого не є новинкою, втім для осінньо-зимового сезону Мілан презентував взуття, шкіра яких тягнеться далеко за коліно. По-суті, ними можна компенсувати відсутність штанів.
Значна частина чобіт виконана в зеленому кольорі, тому це ще один доказ, чому цей колір є таким модним.
Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue
Округлі плечі
Чимало брендів представили вбрання з округлими плечима в яскравих рожевих, кобальтових чи червоних кольорах. Пухові куртки вкривали тіло наче ковдри та були затишно зібрані навколо шиї. Ймовірно, округлі плечі – це один із майбутніх трендів нового сезону.
Актуальне вбрання на осінній сезон / Фото Vogue
Головні тренди весни 2024
- Цього сезону обирайте для себе взуття з бантиками, Мері Джейн на підборах та балетки чи туфлі червоного кольору.
- Українська стилістка розповіла, що у 2024 році в моду увійде жіночність, тому вбрання має підкреслювати витонченість та ніжність жінки.
- Щодо кольорів, то для весняно-літнього сезону дизайнери вирішили віддати однакову перевагу спокійним та яскравим кольорам. Які саме відтінки в моді – читайте у нашому матеріалі.