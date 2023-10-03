Утилітарний практичний тренч із габарину стане вашим чудовим капіталовкладенням на багато сезонів, пише 24 Канал. Щоб почати з бази, радимо вам придбати кремовий тренч, який стане основою всіх ваших тренчі. Згодом ви можете додавати різні кольори, фасони та обирати навіть трендовий шкіряний плащ.

До теми Таке пальто потрібне кожній дівчині: обираємо верхній одяг у стилі Old Money

Звертаючись до естетики Old Money важливо обирати тренч, який буде виглядати дорого. Це є обов’язковий елемент капсульного гардероба на осінь, тож важливо, щоб тренч поєднувався з вашим стилем одягу.

Зазвичай, тренч не є вибагливим верхнім одягом. Він чудово стилізується з різноманітними джинсами та взуттям. Тренч – це позачасова елегантність серед верхнього одягу, тож обирайте елегантне, мінімалістичне та якісне вбрання, яке ідеально підійде до стилю "тихої розкоші".

Old Money – це вбрання, яке витримає випробовування часом. Це є базовий гардероб найвищого рівня. Багаті люди не хотіли демонструвати свої статки, тож обирали якісне вбрання, але яке виглядало просто та водночас вишукано.

Таке повернення до лаконічних фасонів спричинене втомою від гонитви за трендовим та наймоднішим. По-трохи ми природно повертаємося до тканин, фактур, силуетів та кольорів, які не втрачають актуальності з сезону в сезон.

На прикладі знаменитостей демонструємо ті ідеальні тренчі, які бездоганно відображають естетику Old Money.



Стильні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest



Стильні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest



Стильні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest



Стильні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest



Стильні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest