Утилитарный практический тренч из габарина станет вашим отличным капиталовложением на многие сезоны, пишет 24 Канал. Чтобы начать с базы, рекомендуем вам приобрести кремовый тренч, который станет основой всех ваших тренчей. Впоследствии можно добавлять различные цвета, фасоны и выбирать даже трендовый кожаный плащ.

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Обращаясь к эстетике Old Money важно выбирать тренч, который будет смотреться дорого. Это обязательный элемент капсульного гардероба на осень, поэтому важно, чтобы тренч сочетался с вашим стилем одежды.

Как правило, тренч не является требовательной верхней одеждой. Он отлично стилизуется с разнообразными джинсами и обувью. Тренч – это вневременная элегантность среди верхней одежды, поэтому выбирайте элегантный, минималистичный и качественный наряд, который идеально подойдет к стилю "тихой роскоши".

Old Money – это наряд, который выдержит испытание временем. Это базовый гардероб высочайшего уровня. Богатые люди не хотели демонстрировать свое состояние, поэтому выбирали качественные наряды, но которые выглядели просто и одновременно изысканно.

Такое возвращение к лаконичным фасонам вызвано усталостью от погони за трендовым и самым модным. Понемногу мы естественно возвращаемся к тканям, фактурам, силуэтам и цветам, которые не теряют актуальности из сезона в сезон.

На примере знаменитостей демонстрируем те идеальные тренчи, безупречно отражающие эстетику Old Money.



Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest



Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest



Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest



Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest



Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest