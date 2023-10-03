Утилитарный практический тренч из габарина станет вашим отличным капиталовложением на многие сезоны, пишет 24 Канал. Чтобы начать с базы, рекомендуем вам приобрести кремовый тренч, который станет основой всех ваших тренчей. Впоследствии можно добавлять различные цвета, фасоны и выбирать даже трендовый кожаный плащ.
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Обращаясь к эстетике Old Money важно выбирать тренч, который будет смотреться дорого. Это обязательный элемент капсульного гардероба на осень, поэтому важно, чтобы тренч сочетался с вашим стилем одежды.
Как правило, тренч не является требовательной верхней одеждой. Он отлично стилизуется с разнообразными джинсами и обувью. Тренч – это вневременная элегантность среди верхней одежды, поэтому выбирайте элегантный, минималистичный и качественный наряд, который идеально подойдет к стилю "тихой роскоши".
Old Money – это наряд, который выдержит испытание временем. Это базовый гардероб высочайшего уровня. Богатые люди не хотели демонстрировать свое состояние, поэтому выбирали качественные наряды, но которые выглядели просто и одновременно изысканно.
Такое возвращение к лаконичным фасонам вызвано усталостью от погони за трендовым и самым модным. Понемногу мы естественно возвращаемся к тканям, фактурам, силуэтам и цветам, которые не теряют актуальности из сезона в сезон.
На примере знаменитостей демонстрируем те идеальные тренчи, безупречно отражающие эстетику Old Money.
Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest
Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest
Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest
Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest
Стильные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest