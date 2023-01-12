Абрикосовий, оливковий та лавандовий: топ-5 найпопулярніших кольорів зими 2023
Джерело:Elle
У центрі уваги цієї зими опинилися 5 кольорів. Всі вони яскраві та зможуть додати вашому образу правильних акцентів. З такими кольорами вам не доведеться сумувати, адже вони точно додадуть настрою в хмарний день.
У гардеробі кожної модниці цієї зими мають бути 5 яскравих кольорів. До прикладу, помаранчевий викличе на вашому обличчя усмішку, а оливковий додасть умиротворення.
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Абрикосовий помаранчевий
Персиковий відтінок помаранчевого подарує вам енергію. Такий колір в образі відновлює та заряджає. Обирайте помаранчевий на трикотажних речах, верхньому одязі та аксесуарах.
Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle
Оливковий зелений
Відтінки зеленого допоможуть вам умиротворитися завдяки своєму кольору. Зелені тони допоможуть зменшити рівень тривоги та стресу в організмі. Цього сезону оливковий колір можна побачити на штучному хутрі, м’якому трикотажі, матовому джерсі та базових речах.
Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle
Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle
Цифровий лавандовий
Цифровий лавандовий — це м’який бузковий відтінок. Цей колір гарно виглядає на в’язаних речах, жакетах і лонгслівах.
Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle
Живильний жовто-зелений
Такий неординарний колір привертає до себе увагу. Якщо ви хочете виділитися цієї зими, то вам точно треба придбати речі в цьому відтінку.
Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle
Червоний сплеск
Сміливий червоний колір буде присутній в багатьох речах цієї зими. Дизайнери вже представил в цьому кольорі сукні у стилі 60-х, атласні клатчі і розкішні трикотажні сукні.