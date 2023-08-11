Скандинавський стиль доволі особливий. Модниці обожнюють якісне та добре скроєне вбрання в нейтральних кольорах, широкі тренчі, чорні аутфіти, елегантні костюми та багатошарові образи.

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Чорний з ніг до голови

Чим ближче ми наближаємося до осені, тим більшою у нас є спокуса одягнути чорний колір з ніг до голови. Приміряйте на собі жилетки зі штанами, жакети зі спідницями, чи будь-який інший верх з низом.

Костюм

Восени ми особливо сильно любимо діставати з шафи ділові костюми. Поєднуйте його з мінімальною кількістю аксесуарів та обов’язково обирайте жакет оверсайз та штани палаццо.

Багатошарові нейтральні кольори

Тональний одяг у відтінках, включаючи бежевий, жовтувато-коричневий та коричневий, можна завжди побачити на вулицях Копенгагена.

Шкіра

Восени шкіра завжди виходить на перший план та тішить стильним верхнім одягом у вигляді бомберів, мотокурток та шкіряних спідниць, штанів і, звісно, взуття.