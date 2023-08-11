Скандинавский стиль довольно особенный. Модницы обожают качественные и хорошо скроенные наряды в нейтральных цветах, широкие тренчи, черные аутфиты, элегантные костюмы и многослойные образы.

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Черный с ног до головы

Чем ближе мы приближаемся к осени, тем больше у нас есть соблазн одеть черный цвет с ног до головы. Примерьте на себе жилетки с брюками, жакеты с юбками или любой другой верх с низом.

Костюм

Осенью мы особенно сильно любим доставать из шкафа деловые костюмы. Сочетайте его с минимальным количеством аксессуаров и обязательно выбирайте жакет оверсайз и штаны палаццо.

Многослойные нейтральные цвета

Тональная одежда в оттенках, включая бежевую, желтовато-коричневую и коричневую, можно всегда увидеть на улицах Копенгагена.

Кожа

Осенью кожа всегда выходит на первый план и радует стильной верхней одеждой в виде бомберов, мотокурток и кожаных юбок, брюк и, конечно, обуви.