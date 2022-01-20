24-річна модель Тіна Кунакі рідко потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів у Парижі. Найчастіше зірка позує перед камерами в період Тижня моди.

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18 січня розпочався Тиждень чоловічої моди в Парижі. У попередньому розкладі відомо про презентацію своїх колекцій для сезону осінь – зима 2022/23 77 брендів. Серед них відомі марки Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Hermès, Louis Vuitton, Loewe, Dior Homme, Jil Sander, VTMNTS, Rick Owens, Acne Studios, Y/Project.

На показ останнього бренду напередодні завітала Тіна Кунакі. Вона обрала незвичний для себе образ. Француженка одягнула білу сорочку та сірі широкі штани із защипами.

Зверху вона приміряла сірий жіночий фрак з акцентними наплечниками та ґудзиками. Доповнили образ знаменитості бежеві туфлі-човники.

Тіна зібрала верхні пасма волосся в шпильку, а на обличчі зробила улюблений макіяж в мідних тонах.



Тіна Кунакі завітала на Тиждень чоловічої моди в Парижі / Фото з Getty Images