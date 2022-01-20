24-летняя модель Тина Кунаки редко попадает в объективы стритстайл-фотографов в Париже. Чаще всего звезда позирует перед камерами в период Недели моды.

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18 января началась Неделя мужской моды в Париже. В предыдущем раскладе известно о презентации своих коллекций для сезона осень – зима 2022/23 77 брендов. Среди них известные марки Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Hermès, Louis Vuitton, Loewe, Dior Homme, Jil Sander, VTMNTS, Rick Owens, Acne Studios, Y/Project.

На показ последнего бренда накануне пожаловала Тина Кунаки. Француженка надела белую рубашку и серые широкие брюки с защипами.

Сверху она примеряла серый женский фрак с акцентными наплечниками и пуговицами. Дополнили образ знаменитости бежевые туфли-лодочки.

Тина собрала верхние пряди волос в шпильку, а на лице сделала любимый макияж в медных тонах.

Тина Кунаки посетила Неделю мужской моды в Париже / Фото с Getty Images