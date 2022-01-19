Телеведуча лише нещодавно повернулася з Таїланду. Вдосталь насолодившись райським куточком Катя разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та синами повернулася в Україну.
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Знаменитість одразу увірвалася в роботу та завітала на допрем’єрний показ фільму "Дикі". Для виходу в світ телеведуча обрала синій костюм від українського бренду Mazini.
Катя Осадча приміряла костюм-трійку, що складався з жилетки, приталеного жакета та штанів кльош. Образ знаменитості доповнили бежеві туфлі на підборах.
Телеведуча зібрала волосся в хвіст та одягнула зверху біле кепі із золотистим ланцюжком. Аутфіт знаменитості довершили золотисті сережки та ефектний насичений макіяж.
Катя Осадча взяла інтерв’ю в зірки студії «Квартал-95» Олени Кравець та акторів серіалу "Папік" Ельдара Кабірова та Дарьї Петрожицької. Разом з ними ведуча "Світського життя" зробила спільні світлини.
Ефектний вихід Каті Осадчої / Фото з інстаграму
Ефектний вихід Каті Осадчої / Фото з інстаграму