Українська виконавиця продемонструвала своїй майже 2-мільйонній аудиторії в інстаграмі промо-кадри на нову пісню "Вільні. Нескорені", прем’єра якої відбудеться вже 16 вересня.

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Тіна Кароль зазначила, що її новий трек – про непереможний дух нашої нації та про те, що українці відроджені в боротьбі.

Наш час настав! Ми вільні та нескорені. Я чекала на цю хвилину довго, ця пісня уособлює непереможний дух нашої нації! Хай пісня стане лейтмотивом для звільнення наших територій і людей. Час настав будувати нових себе, руйнувати рабство в собі. Ми вiдродженi в боротьбі!,

– зазначила Тіна Кароль.

Образи співачки розроблялися спеціально до кліпу. Ефектна білявка позувала у блискучому комбінезоні від Dolce&Gabbana та в кутюрних сукнях від Lever Couture, які Тіна Кароль дуже часто носить.

"Нова пісня Тіни сповнена потужними меседжами перемоги. Образи у кліпі відтворені у кіберестетиці, вони водночас жіночні та футуристичні", – заявила стилістка Ольга Ревуцька.

Виконавиця позувала перед камерою у розкішній сукні-накидці кремового кольору, в об’ємній сукні кольору фуксія, сріблястій сукні з бахромою та балаклавою. Такий ефектний образ доповнювали чорні сонцезахисні окуляри.



Тіна Кароль знялася в розкішних образах для нового кліпу / Фото з Instagram



Тіна Кароль знялася в розкішних образах для нового кліпу / Фото з Instagram



Тіна Кароль знялася в розкішних образах для нового кліпу / Фото з Instagram



Тіна Кароль знялася в розкішних образах для нового кліпу / Фото з Instagram



Тіна Кароль знялася в розкішних образах для нового кліпу / Фото з Instagram



Тіна Кароль знялася в розкішних образах для нового кліпу / Фото з Instagram