Украинская исполнительница продемонстрировала своей почти 2-миллионной аудитории в инстаграмме промо-кадры на новую песню "Свободные. Непокоренные", премьера которой состоится уже 16 сентября.

Читайте также Хлеб на подносе и черные колосья: Bevza начал показ коллекции в Нью-Йорке с минуты молчания

Тина Кароль отметила, что ее новый трек – о непобедимом духе нашей нации и о том, что украинцы возрождены в борьбе.

Наше время пришло! Мы свободны и непокорены. Я ждала эту минуту долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации! Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Пора настать строить новых себя, разрушать рабство в себе. Мы возрождены в борьбе!,

– отметила Тина Кароль.

Образы певицы разрабатывались специально к клипу. Эффектная блондинка позировала в блестящем комбинезоне от Dolce&Gabbana и в кутюрных платьях от Lever Couture, которые Тина Кароль очень часто носит.

"Новая песня Тины полна мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберестетике, они женственные и футуристические", – заявила стилистка Ольга Ревуцкая.

Исполнительница позировала перед камерой в роскошном платье-накидке кремового цвета, в объемном платье цвета фуксия, серебристом платье с бахромой и балаклавой. Такой эффектный образ дополняли чёрные солнцезащитные очки.



Тина Кароль снялась в роскошных образах для нового клипа / Фото с Instagram



Тина Кароль снялась в роскошных образах для нового клипа / Фото с Instagram



Тина Кароль снялась в роскошных образах для нового клипа / Фото с Instagram



Тина Кароль снялась в роскошных образах для нового клипа / Фото с Instagram



Тина Кароль снялась в роскошных образах для нового клипа / Фото с Instagram



Тина Кароль снялась в роскошных образах для нового клипа / Фото с Instagram