Світлана Бевза чи не єдина українська дизайнерка, яка кілька років поспіль представляє свої нові колекції під час Тижня моди у Нью-Йорку.

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Засновниця бренду Bevza – одна з понад 10 мільйонів українців, які залишили свої будинки, коли Росія вторглася до нашої країни понад шість місяців тому.

Світлана Бевза місяць жила у Києві з дітьми, однак згодом переїхала з дітьми до Чехії, а через півтора місяці оселилася в невеликому містечку Португалії, де й живе нині. З того часу Бевза поверталася в Україну лише двічі, причому менше ніж на тиждень.

У Нью-Йорку знаменитість представила свою нову колекції. Розпочалося шоу з її вступного слова відтвореному на проєкторі. На ньому був розміщений масивний жовто-синій український прапор. Світлана Бевза закликала до хвилини мовчання в пам'ять про життя українців, які загинули під час війни.

Бевза завжди шалено пишалася своєю спадщиною. Її бренд, один із найбільших у Києві, побудований на тонкому вплетенні традиційних українських мотивів у її мінімалістичному дизайні.

Цього сезону були представлені такі знакові моменти, як зачіска у козацькому стилі з незвичайним гострим чубчиком, що перетинає чоло, та традиційний український спів, поєднання із сучасними бітами у виконанні українського ді-джея.

Шоу Бевзи було підготовлено повністю українською командою, стилізував його київський дизайнер та номінант LVMH Антон Бєлінський.

Погруддя однієї синьої сукні-комбінації було прикрашене традиційною українською вишивкою. Кептар – традиційний український жилет був зав'язаний вузлами та виготовлений з красивої щільної темно-синьої шерсті і поєднувався з веганський штанами шкіри на низькій. Однією річчю Бевза навіть натякнула на війну. Вона презентувала куленепробивний жилет на довгій сукні.

Бевза також використовувала подіум, щоб продемонструвати одну з найбільших проблем, які торкаються України прямо зараз – пшениці. На підносах стояли буханки хліба.



Хліб на показі Bevza / Фото з інстаграм-сторіс

Коли ти пропонуєш вийти за когось заміж, ти приносиш із собою хліб. Коли їдеш у чийсь новий будинок, обов'язково бери із собою хліб. Поля пшениці знищуються російськими ракетами, що, за прогнозами, вплине на світові постачання пшениці в найближчі місяці,

– розповіла Бевза.

Важливість зерна було переведено з допомогою використання колосків пшениці. Ще до війни Бевза випускала колоски та сережки у своїх колекціях. Цього разу золоте намисто з колосків було зачорнене, що символізувало спалення пшеничних полів.