На вибір нашого взуття часто впливає образ який ми обрали – класичний, кежуальний, романтичний чи спортивний. Та попри це, ми обираємо взуття під настрій. І саме таким моделям, в яких нам комфортно, зручно ми віддаємо перевагу найчастіше.

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Кеди, кросівки

Жінки, які обирають спортивний стиль – впевнені в собі, відкриті, частіше незалежні, але безкомпромісні. Вони товариські, активні та темпераментні, у них багато друзів. Ставлячи перед собою цілі, вони впевнено рахуються вперед. Для них важливіше "бути", а не "здаватися".



Психологія взуття жінок / Фото з Pinterest

Балетки

Жінки, які обирають балетки – доброзичливі, уважні та чуйні. Вони люблять дітей і тварин. Вміють створити затишок і гармонію. Вони креативні, винахідливі і непостійні. Недочитані книги, незакінчені курси – це про них. Зате з ними не скучиш, у чоловіків вони вміють викликати бажання їх захищати.



Психологія взуття жінок / Фото з Pinterest

Туфлі на високих підборах, шпилька

Якщо жінка вибирає таке взуття, то вона підсвідомо хоче подобатися та привертати увагу всіх. Вона впевнена, жіночна та цілеспрямована, вимоглива до себе та інших. Така жінка відрізняється тактовністю та обачністю. Її девіз: "З усього можливого потрібно вибирати тільки найкраще".



Психологія взуття жінок / Фото з Pinterest

Туфлі на невисоких підборах

Такий вибір зробить ділова жінка – чудовий виконавець та організатор, якій притаманні наполегливість, стабільність, стійкі погляди на життя. Вона пракична і трохи амбітна. Любить повчати інших, але не любить, коли повчають її.



Психологія взуття жінок / Фото з Instagram

Мюлі

Ці жінки у всьому люблять порядок і контроль. Вони працьовиті та пунктуальні. Сентиментальність не для них, але коли є настрій, то можуть і пофліртувати. Завжди готові брати на себе чужу відповідальність.



Психологія взуття жінок / Фото з Pinterest

Черевики

Взуття з круглими або квадратними підборами видають честолюбство та впевненість у собі їх господарок. Вони замкнуті, егоцентричні та педантичні, завжди досягають свого.



Психологія взуття жінок / Фото з Pinterest