У червоному твідовому жакеті й корсеті: Тіна Кароль привітала українців з Новим роком

Артистка опублікувала в інстаграмі пост та історії, у яких подякувала Україні та ЗСУ і побажала усім тепла у кожну хату.

Співачка Тіна Кароль напередодні новорічної ночі опублікувала фото біля ялинки. Вона позувала в образі, який повністю склала з речей українських брендів. Артистка обрала для святкування твідовий вкорочений двобортний червоний жакет від Article. Він має квадратний силует з чіткими лініями та елегантним круглим вирізом. Прикрашають блейзер золотисті ґудзики. На сайті бренду виріб коштує 14 200 гривень.

Під піджак зірка одягнула червоний корсет від BALYKINA за 13 300 гривень і джинси-кльош від One by One. Завершила аутфіт вона лакованими туфлями з гострим носком на високих підборах.

Щодо зачіски, то Тіна Кароль обрала незмінні для себе старанно вкладені голлівудські хвилі.

У "пості вдячності" співачка вкотре нагадала, що вірить в Україну та ЗСУ, і що дякує за кожний день саме їм.

Нездоланні. Упевнені та сильні. Будемо посміхатись, будемо надихати, будемо єднати та боротись пліч-о-пліч, міцно тримаючи стрій!,

– написала артистка.

В історіях, які Кароль виклала в Новий рік, вона побажала дива і тепла у кожному домі та у серцях.

Чим останнім часом дивувала Тіна Кароль

Зірка вразила зйомкою в чоловічому костюмі, під який одягнула білу футболку.

Знаменитість заколядувала в атмосферному різдвяному светрі та білих лосинах. Її аутфіт доповнювали угги та коричневі рукавиці.

Також Тіна Кароль позувала у трикотажній сукні довжини максі з чорними лакованими туфлями на шпильці.