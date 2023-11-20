Ви забудете про холод: як правильно вибрати термобілизну

Взимку кожен із нас намагається зробити все можливе, аби почуватися комфортно при мінусових температурах. На допомогу приходить багатошаровість, важкий верхній одяг та незручні колготи. Але щоб мати стильний вигляд, не жертвуючи комфортом і теплом, достатньо подбати лише про один елемент гардероба.

Йдеться про термобілизну. Це чудовий одяг, що допоможе уникнути переохолодження. А сучасні моделі ще й підкреслять унікальний стиль. Однак не всі вміють вибирати якісну термобілизну. Як це зробити правильно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Основна функція такого виду екіпірування – відведення вологи від тіла. Тож одні моделі розраховані лише на це, практично не забезпечуючи термоізоляції, інші навпаки – зберігають тепло. Саме тому, обираючи термобілизну, варто визначитися з тим, які саме функції вона виконує й наскільки активно майбутній власник буде в ній рухатися.

Які є види термобілизни

Залежно від функцій термобілизну можна розділити на три види:

теплозберігаюча – найкраще використовувати при невеликій фізичній активності. Також вона буде доречною при дуже холодній температурі повітря на вулиці. Її принцип полягає в тому, що спеціальні волокна створюють захисний прошарок між тілом людини і навколишнім середовищем.

– найкраще використовувати при невеликій фізичній активності. Також вона буде доречною при дуже холодній температурі повітря на вулиці. Її принцип полягає в тому, що спеціальні волокна створюють захисний прошарок між тілом людини і навколишнім середовищем. вологопоглинаюча – прибирає зайву вологу, тобто піт, з поверхні тіла людини. Зазвичай, така білизна виготовлена повністю з синтетичних тканин. Найкраще підійде для активних фізичних навантажень при будь-якій температурі навколишнього середовища. Завдяки такій термобілизні тепле повітря від тіла випаровується через тканину.

– прибирає зайву вологу, тобто піт, з поверхні тіла людини. Зазвичай, така білизна виготовлена повністю з синтетичних тканин. Найкраще підійде для активних фізичних навантажень при будь-якій температурі навколишнього середовища. Завдяки такій термобілизні тепле повітря від тіла випаровується через тканину. гібридна – зберігає тепло і поглинає вологу. Такий вид білизни є двошаровим. Внутрішній шар зроблений із синтетичного матеріалу, який добре виводить зайву вологу, а зовнішній має вологопоглинаючі або теплозберігаючі властивості.

Який матеріал обрати

Для повсякдення можна вибирати й інші варіанти термобілизни на свій смак: з бавовни, синтетики, вовни або комбіновані. Головне підібрати оптимальну щільність матеріалу. Для зручності багато виробників вказують на виробі ступінь тепла.

Якщо ви схильні мерзнути вже з початком осені, то для довгого й неактивного перебування на холоді радимо вибрати вовняну чи флісову білизну.

Зимова термобілизна, найчастіше, зроблена з синтетики. Іноді це гібриди – з додаванням бавовни або вовни. Такі комплекти чудово виводять вологу, зберігаючи потрібну тілу температуру.

Як підібрати розмір термобілизни

Ідеальний розмір термобілизни – це коли виріб повністю прилягає до тіла. Славнозвісне "на виріст" у цьому випадку варто забути.

Якщо білизна не прилягає до тіла вона не відводить вологу та не регулює температуру зовнішнього середовища і тіла.

Обирайте термобілизну на розмір меншу від власного, щоб одяг максимально прилягав до тіла. Однак зважайте на власний комфорт, вона не має вас здавлювати.

Також фахівці рекомендують підбирати вироби з ущільненими манжетами й посиленими швами. Так екіпірування буде приталене і не натиратиме вашу шкіру. До того ж поверх щільно прилягаючої білизни легко одягнути ще один шар одягу.

В ідеалі варто не лише дивиться на розмір, надрукований на ярлику, а й примірити та порухатися.

Основні параметри, які не слід ігнорувати

Перш ніж замовляти онлайн чи купувати у звичайному магазині той, чи інший комплект термобілизни, враховуйте наступне:

крій – для холодної пори року ідеальним варіантом будуть штани й кофта з довгим рукавом, а ось для теплих весняних чи осінніх днів можна придбати термофутболку і термошорти;

– для холодної пори року ідеальним варіантом будуть штани й кофта з довгим рукавом, а ось для теплих весняних чи осінніх днів можна придбати термофутболку і термошорти; шви – їх або не повинно бути взагалі, або вони повинні бути плоскими, щоб ви не відчували їх на тілі під час носіння термобілизни;

– їх або не повинно бути взагалі, або вони повинні бути плоскими, щоб ви не відчували їх на тілі під час носіння термобілизни; вставки – додаткові шматочки тканини можуть бути розташовані на тих ділянках тіла, які потіють найбільше. Якщо ж такі вставки є, то комплект білизни якісний;

– додаткові шматочки тканини можуть бути розташовані на тих ділянках тіла, які потіють найбільше. Якщо ж такі вставки є, то комплект білизни якісний; комфорт – хороший комплект термобілизни не сковує рухів, щільно прилягає до тіла і закриває всі вразливі місця.

Як доглядати за термобілизною

Аби термобілизна якнайдовше вам прослужила, дбайте про догляд за нею. Прати варто при 30 градусах і в режимі "синтетика". Сушити термобілизну рекомендуємо при кімнатній температурі.

Ні в якому разі не розвішуйте її на батареях, обігрівачах, у машинах для сушіння чи поблизу відкритого вогню. Так структура тканини не буде руйнуватися і не втрачатиме властивостей.

Купуючи термобілизну, враховуйте, що навіть найдорожчий і якісний комплект – це не чарівна паличка. Для кращої ефективності, дотримуйтесь правил багатошаровості. Тобто поверх білизни одягайте вироби з "дихаючих" матеріалів.