Вы забудете о холоде: как правильно выбрать термобелье

Зимой каждый из нас пытается сделать все возможное, чтобы чувствовать себя комфортно при отрицательных температурах. На помощь приходит многослойность, тяжелая верхняя одежда и неудобные колготки. Но чтобы выглядеть стильно, не жертвуя комфортом и теплом, достаточно позаботиться лишь об одном элементе гардероба.

Речь идет о термобелье. Это отличная одежда, которая поможет избежать переохлаждения. А современные модели еще подчеркнут уникальный стиль. Однако не все умеют выбирать качественное термобелье. Как это сделать правильно – читайте в материале 24 Канала.

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Основная функция такого вида экипировки – отведение влаги от тела. Одни модели рассчитаны только на это, практически не обеспечивая термоизоляции, другие наоборот – сохраняют тепло. Именно поэтому, выбирая термобелье, следует определиться с тем, какие именно функции он выполняет и насколько активно будущий владелец будет в нем двигаться.

Каковы виды термобелья

В зависимости от функций термобелье можно разделить на три вида:

теплосберегающее – лучше использовать при небольшой физической активности. Также оно будет уместно при очень холодной температуре воздуха на улице. Его принцип состоит в том, что специальные волокна создают защитную прослойку между телом человека и окружающей средой.

– лучше использовать при небольшой физической активности. Также оно будет уместно при очень холодной температуре воздуха на улице. Его принцип состоит в том, что специальные волокна создают защитную прослойку между телом человека и окружающей средой. влагопоглощающее – убирает лишнюю влагу, то есть пот с поверхности тела человека. Обычно такое белье изготовлено полностью из синтетических тканей. Лучше всего подойдет для активных физических нагрузок при любой температуре окружающей среды. Благодаря такому термобелью теплый воздух от тела улетучивается через ткань.

– убирает лишнюю влагу, то есть пот с поверхности тела человека. Обычно такое белье изготовлено полностью из синтетических тканей. Лучше всего подойдет для активных физических нагрузок при любой температуре окружающей среды. Благодаря такому термобелью теплый воздух от тела улетучивается через ткань. гибридное – сохраняет тепло и поглощает влагу. Такой вид белья двухслойный. Внутренний слой сделан из синтетического материала, который хорошо выводит лишнюю влагу, а наружный обладает влагопоглощающими или теплосберегающими свойствами.

Какой материал выбрать

Для повседневной жизни можно выбирать и другие варианты термобелья по своему вкусу: из хлопка, синтетики, шерсти или комбинированные. Главное подобрать оптимальную плотность материала. Для удобства многие производители указывают на изделии степень тепла.

Если вы склонны мерзнуть уже с началом осени, то для долгого и неактивного пребывания на холоде советуем выбрать шерстяное или флисовое белье.

Зимнее термобелье, чаще всего, сделано из синтетики. Иногда это гибриды – с добавлением хлопка или шерсти. Такие комплекты отлично выводят влагу, сохраняя нужную телу температуру.

Как подобрать размер термобелья

Идеальный размер термобелья – это когда изделие полностью прилегает к телу. Знаменитое "на вырост" в этом случае стоит забыть.

Если белье не прилегает к телу, оно не отводит влагу и не регулирует температуру внешней среды и тела.

Выбирайте термобелье на размер меньше собственного, чтобы одежда максимально прилегала к телу. Однако учитывайте свой комфорт, она не должна вас сдавливать.

Также специалисты рекомендуют выбирать изделия с уплотненными манжетами и усиленными швами. Так экипировка будет приталена и не будет натирать вашу кожу. К тому же поверх плотно прилегающего белья легко надеть еще один слой одежды.

В идеале стоит не только смотреть на размер, напечатанный на ярлыке, но и примерить и подвигаться.

Основные параметры, которые не следует игнорировать

Прежде чем заказывать или покупать в обычном магазине тот или иной комплект термобелья, учитывайте следующее:

крой – для холодного времени года идеальным вариантом будут брюки и кофта с длинным рукавом, а вот для теплых весенних или осенних дней можно приобрести термофутболку и термошорты;

– для холодного времени года идеальным вариантом будут брюки и кофта с длинным рукавом, а вот для теплых весенних или осенних дней можно приобрести термофутболку и термошорты; швы – их либо не должно быть вообще, либо они должны быть плоскими, чтобы вы не чувствовали их на теле во время ношения термобелья;

– их либо не должно быть вообще, либо они должны быть плоскими, чтобы вы не чувствовали их на теле во время ношения термобелья; вставки – дополнительные кусочки ткани могут быть расположены на тех участках тела, которые больше потеют. Если такие вставки есть, то комплект белья качественный;

– дополнительные кусочки ткани могут быть расположены на тех участках тела, которые больше потеют. Если такие вставки есть, то комплект белья качественный; комфорт – хороший комплект термобелья не сковывает движений, плотно прилегает к телу и закрывает все уязвимые места.

Как ухаживать за термобельем

Чтобы термобелье как можно дольше прослужило, заботьтесь об уходе за ним. Стирать следует при 30 градусах и в режиме "синтетика". Сушить термобелье советуем при комнатной температуре.

Ни в коем случае не развешивайте его на батареях, обогревателях, в сушках или вблизи открытого огня. Так структура ткани не будет рушиться и не будет терять свойств.

Покупая термобелье, учитывайте, что даже самый дорогой и качественный комплект – это не волшебная палочка. Для лучшей эффективности, соблюдайте правила многослойности. То есть поверх белья надевайте изделия из "дышащих" материалов.