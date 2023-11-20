Йдеться про термобілизну. Це чудовий одяг, що допоможе уникнути переохолодження. А сучасні моделі ще й підкреслять унікальний стиль. Однак не всі вміють вибирати якісну термобілизну. Як це зробити правильно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Основна функція такого виду екіпірування – відведення вологи від тіла. Тож одні моделі розраховані лише на це, практично не забезпечуючи термоізоляції, інші навпаки – зберігають тепло. Саме тому, обираючи термобілизну, варто визначитися з тим, які саме функції вона виконує й наскільки активно майбутній власник буде в ній рухатися.

Які є види термобілизни

Залежно від функцій термобілизну можна розділити на три види:

теплозберігаюча – найкраще використовувати при невеликій фізичній активності. Також вона буде доречною при дуже холодній температурі повітря на вулиці. Її принцип полягає в тому, що спеціальні волокна створюють захисний прошарок між тілом людини і навколишнім середовищем.

– найкраще використовувати при невеликій фізичній активності. Також вона буде доречною при дуже холодній температурі повітря на вулиці. Її принцип полягає в тому, що спеціальні волокна створюють захисний прошарок між тілом людини і навколишнім середовищем. вологопоглинаюча – прибирає зайву вологу, тобто піт, з поверхні тіла людини. Зазвичай, така білизна виготовлена повністю з синтетичних тканин. Найкраще підійде для активних фізичних навантажень при будь-якій температурі навколишнього середовища. Завдяки такій термобілизні тепле повітря від тіла випаровується через тканину.

– прибирає зайву вологу, тобто піт, з поверхні тіла людини. Зазвичай, така білизна виготовлена повністю з синтетичних тканин. Найкраще підійде для активних фізичних навантажень при будь-якій температурі навколишнього середовища. Завдяки такій термобілизні тепле повітря від тіла випаровується через тканину. гібридна – зберігає тепло і поглинає вологу. Такий вид білизни є двошаровим. Внутрішній шар зроблений із синтетичного матеріалу, який добре виводить зайву вологу, а зовнішній має вологопоглинаючі або теплозберігаючі властивості.

Який матеріал обрати

Для повсякдення можна вибирати й інші варіанти термобілизни на свій смак: з бавовни, синтетики, вовни або комбіновані. Головне підібрати оптимальну щільність матеріалу. Для зручності багато виробників вказують на виробі ступінь тепла.

Якщо ви схильні мерзнути вже з початком осені, то для довгого й неактивного перебування на холоді радимо вибрати вовняну чи флісову білизну.

Зимова термобілизна, найчастіше, зроблена з синтетики. Іноді це гібриди – з додаванням бавовни або вовни. Такі комплекти чудово виводять вологу, зберігаючи потрібну тілу температуру.

Як підібрати розмір термобілизни

Ідеальний розмір термобілизни – це коли виріб повністю прилягає до тіла. Славнозвісне "на виріст" у цьому випадку варто забути.

Важливо! Якщо білизна не прилягає до тіла вона не відводить вологу та не регулює температуру зовнішнього середовища і тіла.

Обирайте термобілизну на розмір меншу від власного, щоб одяг максимально прилягав до тіла. Однак зважайте на власний комфорт, вона не має вас здавлювати.

Також фахівці рекомендують підбирати вироби з ущільненими манжетами й посиленими швами. Так екіпірування буде приталене і не натиратиме вашу шкіру. До того ж поверх щільно прилягаючої білизни легко одягнути ще один шар одягу.

В ідеалі варто не лише дивиться на розмір, надрукований на ярлику, а й примірити та порухатися.

Основні параметри, які не слід ігнорувати

Перш ніж замовляти онлайн чи купувати у звичайному магазині той, чи інший комплект термобілизни, враховуйте наступне:

крій – для холодної пори року ідеальним варіантом будуть штани й кофта з довгим рукавом, а ось для теплих весняних чи осінніх днів можна придбати термофутболку і термошорти;

– для холодної пори року ідеальним варіантом будуть штани й кофта з довгим рукавом, а ось для теплих весняних чи осінніх днів можна придбати термофутболку і термошорти; шви – їх або не повинно бути взагалі, або вони повинні бути плоскими, щоб ви не відчували їх на тілі під час носіння термобілизни;

– їх або не повинно бути взагалі, або вони повинні бути плоскими, щоб ви не відчували їх на тілі під час носіння термобілизни; вставки – додаткові шматочки тканини можуть бути розташовані на тих ділянках тіла, які потіють найбільше. Якщо ж такі вставки є, то комплект білизни якісний;

– додаткові шматочки тканини можуть бути розташовані на тих ділянках тіла, які потіють найбільше. Якщо ж такі вставки є, то комплект білизни якісний; комфорт – хороший комплект термобілизни не сковує рухів, щільно прилягає до тіла і закриває всі вразливі місця.

Як доглядати за термобілизною

Аби термобілизна якнайдовше вам прослужила, дбайте про догляд за нею. Прати варто при 30 градусах і в режимі "синтетика". Сушити термобілизну рекомендуємо при кімнатній температурі.

Ні в якому разі не розвішуйте її на батареях, обігрівачах, у машинах для сушіння чи поблизу відкритого вогню. Так структура тканини не буде руйнуватися і не втрачатиме властивостей.

Купуючи термобілизну, враховуйте, що навіть найдорожчий і якісний комплект – це не чарівна паличка. Для кращої ефективності, дотримуйтесь правил багатошаровості. Тобто поверх білизни одягайте вироби з "дихаючих" матеріалів.