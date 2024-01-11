Знаменитість поділилася у своєму інстаграм-сторіс, що скучила за своєю аудиторією. Раніше співачка часто публікувала свої образи та збирала десятки коментарів від прихильників.

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"Я скучила за вами, за відчуттям себе ок. За безтурботними днями, коли всі здорові на всіх рівнях", – написала Світлана Тарабарова.

Співачка також поділилася з підписниками особистим життям в інстаграмних розповідях. Вона зазначила, що трохи зникла з поля зору в інстаграмі, бо її сім’я захворіла, тож всі по-черзі боролися з вірусами. А загалом – Світлана працює та готує для своїх слухачів музичну терапію.

Відчуваю в цьому покликання і знаю, що музика допомагає повертати емоційний стан, наповнювати енергією

– додала виконавиця.

У новому дописі Світлана Тарабарова запитала прихильників, як вони себе почувають та опублікувала новий образ.

Знаменитість одягнула білу базову водолазку та доповнила її чорним костюмом, що складався з вкороченого жакета та мініспідниці. Аутфіт Світлана доповнила чорними лакованими лоферами та білими шкарпетками.

Такий образ ідеально підійде для весняної пори року. Щоб повторити образ, можна просто обрати спідницю та жакет в чорному кольорі, а під низ одягнути білий гольф. Чорно-біле поєднання завжди виглядає стильно, базово та модно.



Стильний образ Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки