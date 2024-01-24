Які светри одягати цієї зими: модні приклади показує француженка Жюлі Феррері

Інфлюенсерка Жюлі Феррері любить стильно одягатися. У своєму профілі в інстаграмі вона завжди публікує цікаві образи, зокрема, аутфіти зі светрами, які можна приміряти цієї зими.

Французька архітекторка Жюлі Феррері стала справжньою іконою моди. Дівчина прославилася своєю любов’ю до модних образів, тож зібрала навколо себе армію прихильників, яка налічує понад пів мільйона підписників в інстаграмі.

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У своєму профілі Жюлі демонструє прості та водночас стильні образи, які зможе повторити кожна дівчина. Січень та лютий – ще доволі холодні зимові місяці, тож нам не обійтися без аутфітів на основі теплих светрів.

Дівчина вчить носити зимовий елемент гардероба не лише з базовими джинсами, але й штанами палаццо, шортами, спідницями. Цікавий та різноманітний низ обов’язково додасть родзинки вашим образам.

Жюлі є втіленням справжньої француженки, адже любить мінімалістичні та елегантні аутфіти. Вона завжди дотримується стриманого стилю та продумує свої образи до деталей.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Переглядаючи виходи Жюлі Феррері ви зможете помітити, що вона любить класичну базу кольорів, основу яких складає чорний, коричневий, молочний та сірий.

Ми підібрали для вас кілька найцікавіших образів інфлюенсерки, щоб ви надихнулися її образами та змогли легко відтворити аутфіт на основу речей, які вона приміряла.

Поєднуйте цієї зими сірий светр з сірими лосинами, а коричневий светр з коричневими штанами палаццо. Монохромні образи завжди виглядають свіжо та бездоганно. Світлий в’язаний светр довершуйте такими ж штанами в тон.

Светр з горловиною чи кардиган на ґудзиках будуть добре стилізуватися з класичними чорними штанами, а от білий кардиган можете поєднати з білими колготками та шортами.

Светри на зиму від Жюлі Феррері