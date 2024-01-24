Французская архитекторша Жюли Феррери стала настоящей иконой моды. Девушка прославилась своей любовью к модным образам, поэтому собрала вокруг себя армию поклонников, которая насчитывает более полумиллиона подписчиков в инстаграмме.

Обратите внимание Рита Ора отдыхает в Париже в любимых вещах француженок: как она выглядит

В своем профиле Жюли демонстрирует простые и стильные образы, которые сможет повторить каждая девушка. Январь и февраль – еще довольно холодные зимние месяцы, так что нам не обойтись без аутфитов на основе теплых свитеров.

Девушка учит носить зимний элемент гардероба не только с базовыми джинсами, но и штанами палаццо, шортами, юбками. Интересный и разнообразный низ обязательно придаст изюминки вашим образам.

Жюли – воплощение настоящей француженки, ведь любит минималистичные и элегантные аутфиты. Она всегда соблюдает сдержанный стиль и продумывает свои образы до деталей.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Просматривая виходы Жюли Феррери, вы сможете заметить, что она любит классическую базу цветов, основу которых составляет черный, коричневый, молочный и серый.

Мы подобрали для вас несколько самых интересных образов инфлюэнсерши, чтобы вы вдохновились ее образами и смогли легко воспроизвести аутфит на основу вещей, которые она примеряла.

Сочетайте этой зимой серый свитер с серыми лосинами, а коричневый свитер с коричневыми брюками палаццо. Монохромные образы всегда смотрятся свежо и безупречно. Светлый вязаный свитер довершайте такими же брюками в тон.

Свитер с горловиной или кардиган на пуговицах будут хорошо стилизоваться с классическими черными брюками, а вот белый кардиган можно совместить с белыми колготками и шортами.

Свитера на зиму от Жюли Феррери