Де купити светр на осінь: добірка найкращих українських брендів

І хоч осінь лише розпочалася, втім нам вже варто задуматися над додаванням у свій гардероб лонгслівів, светрів та кардиганів. Холодні дні підкрадуться непомітно, тому варто мати у своєму гардеробі теплі светри, які можна придбати від українських брендів.

Светр неодмінно вам знадобиться для холодних та дощових днів, пише 24 Канал. Українські бренди часто оновлюють свої колекції, тож представляють лише ті вироби, які дійсно є актуальними і трендовими.

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Цієї осені радимо вам звертати увагу на яскраві червоні светри та світшоти, білі та молочні светри з горловиною та смугасті светри, які досі залишаються актуальними.

Також не забувайте про яскраві кольори, які додають вдалої родзинки образам. А от класичні светри стануть чудовим доповненням до вашого базового гардероба.

Бавовняний светр – мастхев осіннього сезону. Якщо ви слідкували за модними брендами, то могли помітити, як дизайнери зробили головними у своїх колекціях речі, які сміливо можна віднести до класики та бази. Обирайте цього сезону вільний крій та базовий відтінок.

З таким светром ви зможете створити чимало образів, особливо красиво вони будуть виглядати в одному тоні зі штанами чи спідницею, оскільки монохром восени 2023 році стане доволі актуальним.

Поєднуйте светри з будь-якими елементами гардероба – штанами-палаццо, джинсами, лосинами, спідницями короткими чи довгими. Модний светр – це незамінна річ у нашому гардеробі в холодну пору року, тож додайте до своєї осінньої капсули кілька нових моделей.

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