У виборі сумки робіть ставку на базові вироби, які не втрачають популярності з роками. Вони не лише залишаються модними, але й підходять під будь-який образ. Придбавши таку сумку, ви заощадите гроші, оскільки вам не доведеться оновлювати аксесуар кожного сезону.

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Крос-боді

Сумка через плече крос-боді стане ідеальною заміною бананкам, які вже вийшли з моди. Вона досить компактна і зручна. У ній поміститься все необхідне для вас: телефон, гаманець, ключі та косметика. Її основний плюс в тому, що ви маєте вільні руки. Віддавайте перевагу каркасним сумкам, які завжди актуальні.



3 сумки, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Багет

Сумка багет досі не втрачає своєї популярності. Її полюбили всі дівчата, тож вона стала незамінним аксесуаром в наших образах. Таку сумку можна носити на плечі чи руці. Завдяки своєму простому та лаконічному дизайну, її можна поєднувати з будь-яким вбранням.



3 сумки, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Стьобана сумка

Стьобана сумка, яку створила Коко Шанель ще у 1955 році досі залишається актуальною. Цей аксесуар дозволяє доповнювати як і базові образи з джинсами, жакетом та кросівками, так і вечірні сукні-комбінації з підборами.



3 сумки, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest