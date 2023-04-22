Українська стилістка Яна Платонова розповіла у своєму блозі про стильні рюкзаки та зробила модну добірку, яка точно вам сподобається.

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Якщо ви ведете такий спосіб життя, що у вас постійно є багато речей, а в сумці це все не поміщається, тоді спокійно можете перейти на рюкзак. В магазинах є представлено безліч цікавих варіантів, тож кожна модниця знайде щось для себе.

Рюкзаки точно не пасуть задніх, тож сміливо можете обирати їх замість сумки. Їхня місткість дозволять вам взяти з собою все необхідне, рукам не буде важко, а на плечі ви й не помітите зайвої ваги.

Рюкзак може багато що розповісти про стиль та вподобання власниці, тож радимо вам придивитися до стильних рюкзаків 2023 року, щоб ви точно були в тренді.

Багато рюкзаків мають спеціальні відділення та кишеньки, тож ви зможете розмістити ключі від квартири і телефон окремо одне від одного, щоб не поцарапати екран.

Стилістка Яна Платонова зробила не лише цікаву добірку рюкзаків, але й запропонувала цікаві образи, які ви можете приміряти до того чи іншого аксесуара.

Гарно рюкзаки поєднуються зі спортивними речима, з джинсами, тренчами, бомбером, спідницями міді та бейсболкою.



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram



Стильні рюкзаки на 2023 рік / Фото з Instagram