В выборе сумки делайте ставку на базовые изделия, не теряющие популярность с годами. Они не только остаются модными, но подходят под любой образ. Приобретая такую сумку, вы сэкономите деньги, поскольку вам не придется обновлять аксессуар каждый сезон.

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Кросс-боди

Сумка через плечо кросс-боди станет идеальной заменой уже вышедшим из моды бананкам. Она достаточно компактна и удобна. В ней поместится все необходимое для вас: телефон, кошелек, ключи и косметика. Ее основной плюс в том, что у вас есть свободные руки. Отдавайте предпочтение каркасным сумкам, которые всегда актуальны.



3 сумки, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Багет

Сумка багет до сих пор не теряет своей популярности. Ее полюбили все девушки, так что она стала незаменимым аксессуаром в наших образах. Такую сумку можно носить на плече или руке. Благодаря своему простому и лаконичному дизайну, ее можно совмещать с любым нарядом.



3 сумки, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Стеганая сумка

Стеганая сумка, созданная Коко Шанель еще в 1955 году до сих пор остается актуальной. Этот аксессуар позволяет дополнять как базовые образы с джинсами, жакетом и кроссовками, так и вечерние платья-комбинации с каблуками.



3 сумки, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest