6 найтрендовіших сумок, які будуть в моді восени: цікава добірка

Сумки завжди є слабкістю дівчат, адже без них неможливо вийти з дому. Восени в моді буде чимало сумок нових силуетів, які точно вам сподобаються.

Восени особливо ретельно треба ставитися до сумки, адже вона має чудово підходити до вашого верхнього вбрання – куртки, тренча та пальта. Жоден образ не буде цілісним без сумки, тож радимо вам звернути увагу на те, що ж буде актуальним восени 2023 року.

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Стьобана

У новому сезоні стьобані сумки великого розміру будуть в центрі уваги. Сумки у стилі Bottega Veneta досі користуються великим попитом, тож можна знайти для себе чимало цікавих варіантів.



Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Сумка-мішок

Крихітні сумки можуть мати красивий вигляд, але насправді вони не такі вже й зручні. А от у сумку-мішок з великою ймовірністю можна вмістити чимало важливих речей.



Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Клатч

Цього року в моду повертається давно забутий клатч. Він слугуватиме більше, як аксесуар, який додаватиме образу цікавої родзинки. Бренди представили клатчі у багатьох формах та кольорах, тож обрати буде з чого.



Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Червона сумка

Червоний колір став найпопулярнішим у сезоні осінь-зима 2023, тож і сумки здобудуть популярність у яскравому червоному кольорі.



Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Геометрична

Восени актуальними будуть трапецієподібні сумки. Обирайте шкіряні моделі в класичних кольорах – чорному, коричневому чи баклажановому відтінку.



Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest

Пухнаста

У холодну пору року пухнасті сумки починають набирати оберти. Можете доповнювати такою сумкою свої осінні аутфіти, а потім довершувати м’якенькою сумкою дублянку з овчиною.



Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest