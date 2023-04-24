Якщо ви хочете оновити свій гардероб, то радимо зупинити свою увагу на цікавих сукнях у техніці кроше. Їх ще минулого сезону починали носити інфлюенсери, втім справжнього піку вони досягнуть цього року.

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Такі сукні ідеально підходять на спекотну пору року, оскільки в них є багато дірок, тож ваше тіло буде дихати. У цьому сезоні на піку популярності будуть моделі на будь-який смак: від максі до міні.

Сукні-павутинки також чудово вписуються в естетику "голих суконь", які є актуальними цього сезону. Вони навіть додають образу певної інтриги.

Навесні носіть сукні-кроше в багатошарових образах, одягаючи під низ футболки, а зверху – сорочки. Влітку (особливо — у розпал пляжного сезону) — самі по собі (як максимум — з купальником чи білизною), адже вони не потребують зайвих деталей.

Щодо кольорів – обирайте те, що вам найбільше до вподоби, оскільки бренди презентували велике різноманіття кольорів. Найкраще такі сукні пасують з сандалями чи босоніжками на підборах. Не забувайте про цікаві аксесуари, які додадуть таким платтям особливої родзинки.



Модні сукні кроше на весняно-літній сезон / Фото з Elle



Модні сукні кроше на весняно-літній сезон / Фото з Elle



Модні сукні кроше на весняно-літній сезон / Фото з Elle



Модні сукні кроше на весняно-літній сезон / Фото з Elle



Модні сукні кроше на весняно-літній сезон / Фото з Elle



Модні сукні кроше на весняно-літній сезон / Фото з Elle



Модні сукні кроше на весняно-літній сезон / Фото з Elle