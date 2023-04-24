Если вы хотите обновить свой гардероб, то рекомендуем остановить свое внимание на интересных платьях в технике кроше. Их еще в прошлом сезоне начинали носить инфлюэнсеры, впрочем, настоящего пика они достигнут в этом году.

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Такие платья идеально подходят на жаркое время года, поскольку у них много дыр, поэтому ваше тело будет дышать. В этом сезоне на пике популярности будут модели на любой вкус: от макси до мини.

Платья-паутинки также прекрасно вписываются в эстетику "голых платьев", актуальных в этом сезоне. Они даже придают образу определенной интриги.

Весной носите платья-кроше в многослойных образах, одевая под низ футболки, а сверху – рубашки. Летом (особенно – в разгар пляжного сезона) – сами по себе (как максимум – с купальником или бельем), ведь они не нуждаются в лишних деталях.

Что касается цветов – выбирайте то, что вам больше нравится, поскольку бренды презентовали большое разнообразие цветов. Лучше всего такие платья подходят с сандалиями или босоножками на каблуке. Не забывайте об интересных аксессуарах, которые придадут таким платьям особую изюминку.



Модные платья кроше на весенне-летний сезон / Фото с Elle



Модные платья кроше на весенне-летний сезон / Фото с Elle



Модные платья кроше на весенне-летний сезон / Фото с Elle



Модные платья кроше на весенне-летний сезон / Фото с Elle



Модные платья кроше на весенне-летний сезон / Фото с Elle



Модные платья кроше на весенне-летний сезон / Фото с Elle



Модные платья кроше на весенне-летний сезон / Фото с Elle