Погодьтеся, часом взимку хочеться скинути трикотажний светр й одягнути щось цікавіше. В таких ситуаціях сукні стануть оптимальним варіантом. В них ви зможете виглядати легко й водночас відчувати комфорт. А з виробами від українських брендів вам точно вдасться виглядати стильно, пише 24 Канал.

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Які сукні від українських брендів популярні взимку

Коли справа доходить до вибору сукні для зимових образів, вирішальне значення має тканина. Обирайте приємні до шкіри матеріали, які мають теплоощадний ефект. Трикотаж вже кілька сезонів поспіль лідирує у списку трендів. Завдяки своїй універсальності трикотажні мідісукні прямого крою з високим горлом поєднуються практично з усім базовим гардеробом зими.



Трикотажна сукня з піднятим коміром і довгими рукавами / Фото Coosh

Напівприталена трикотажна сукня "Яйце" / Фото BEVZA

Трикотажна сукня в довжині міді / Фото DYADYA

Вовна і кашемір теж підходять для зимового сезону. Ці тканини не лише зігрівають, а й додають нотку вишуканості гардеробу на весь холодний сезон. Стилісти також рекомендують в`язані сукні та сукні з твіду, які є справжнім трендом цього року.

Сіра сукня-поло з вовни / Фото The Coat

Не менш актуально в зимових образах виглядатимуть шкіряні сукні, які можна носити самі по собі або використовувати як базу для багатошарових образів. Український бренд одягу W8LESS запропонував такий варіант сукні в довжині максі з екошкіри.

Сукня з довгим рукавом з екошкіри / W8LESS

Серед українських брендів є сукні на будь-який смак, які прикрашають зимовий сезон і роблять його комфортнішим. Так, у бренду MY x MY можна знайти сукню прямого крою з білим комірцем, виконану на підкладці з теплого, м’якого вовняного твіду.

Сукня Marta / Фото MY x MY

Бренд O.TAJE пропонує широкий вибір трикотажних суконь в базових та яскравих кольорах.

Сукня CHARM / Фото O.TAJE

Marsego радить зігріватися сукнями з пряжі.

Сукня з пряжі ANNA | Фото Marsego

Гарантія тепла – в'язані сукні. Вони не лише вас зігріватимуть, а доповнять будь-який ваш образ.

В'язана сукня максі / Фото VOVK

В'язана базова сукня приталеного крою / Фото PAPAYA

Обираючи сукні на зиму, варто не лише слідкувати за модними новинками, а й дбати про свій комфорт. Сучасні українські бренди створили дизайни вбрання на будь-який смак.