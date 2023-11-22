Согласитесь, иногда зимой хочется сбросить трикотажный свитер и одеть что-нибудь поинтереснее. В таких ситуациях платья станут оптимальным вариантом. В них вы сможете выглядеть легко и одновременно чувствовать комфорт. А с изделиями от украинских брендов вам точно удастся выглядеть, пишет 24 Канал.

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Какие платья от украинских брендов популярны зимой

Когда дело доходит до выбора платья для зимних образов, решающее значение имеет ткань. Выбирайте приятные к коже материалы, имеющие теплосберегающий эффект. Трикотаж уже несколько сезонов лидирует в списке трендов. Благодаря своей универсальности трикотажные мидисукни прямого кроя с высоким горлом сочетаются практически со всем базовым гардеробом зимы.



Трикотажное платье с поднятым воротником и длинными рукавами / Фото Coosh

Полуприталенное трикотажное платье "Яйцо" / Фото BEVZA

Трикотажное платье в длине миди / Фото DYADYA

Шерсть и кашемир тоже подходят для зимнего сезона. Эти ткани не только согревают, но и добавляют нотку изысканности гардероба на весь холодный сезон. Стилисты также рекомендуют вязаные платья и твидовые платья, которые являются настоящим трендом этого года.

Серое платье-поло из шерсти / Фото The Coat

Не менее актуально в зимних образах будут выглядеть кожаные платья, которые можно носить сами по себе или использовать в качестве базы для многослойных образов. Украинский бренд одежды W8LESS предложил такой вариант платья в длине макси из экокожи.

Платье с длинным рукавом из экокожи / W8LESS

Среди украинских брендов есть платья на любой вкус, которые украшают зимний сезон и делают его более комфортным. Так, у бренда MY x MY можно найти платье прямого кроя с белым воротником, выполненное на подкладке из теплого, мягкого шерстяного твида.

Платье Marta / Фото MY x MY

Бренд O.TAJE предлагает широкий выбор трикотажных платьев в базовых и ярких цветах.

Платье CHARM / Фото O.TAJE

Marsego советует согреваться платьями из пряжи.

Платье из пряжи ANNA | Фото Marsego

Гарантия тепла – вязаные платья. Они не только вас будут согревать, но и дополнят любой ваш образ.

Вязаное платье макси / Фото VOVK

Вязаное базовое платье приталенного кроя / Фото PAPAYA

Выбирая платья на зиму, следует не только следить за модными новинками, но и заботиться о своем комфорте. Современные украинские бренды создали дизайны нарядов на любой вкус.