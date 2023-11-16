Погода взимку буває мінливою, тому без кількох варіантів верхнього одягу не обійтися. До свого гардеробу можна додати дублянку, яка справді зможе зігріти вас у будь-яку погоду.
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Як стилізувати дублянку
- Смугасті кофтинки та спідниця
Смугастий светр та спідниця точно знайдуться у вашому гардеробі та матимуть вдалий вигляд разом. До цього вбрання найкраще пасуватиме коротка дублянка. Колготки та лофери вдало довершать аутфіт.
З чим носити дублянку / Фото Image
- Зі шкіряними штанами
Коротка темно-коричнева дублянка матиме бездоганний вигляд у комбінації зі шкіряними штанами. Кашеміровий джемпер та улюблені кросівки зроблять аутфіт не лише стильним, але й комфортним.
З чим носити дублянку / Фото Image
- Уггі
Уггі, вузькі штани або легінси, біла футболка – те, що створить ще один вдалий look на зиму. Сюди пасуватиме подовжена дублянка.
З чим носити дублянку / Фото Image