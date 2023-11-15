Саме з білими джинсами можна поєднувати будь-які типи одягу та кольори. Тож шукайте надхнення у нашому матеріалі та створюйте собі різноманітні, стильні образи на кожен день і на святкування.

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З чим носити білі джинси з високою посадкою

З водолазкою і жакетом

Такі светри ідеально пасують до офіційного образу. Окрім того, Tove пропонують поєднювати бежеві відтінки з модними білими джинсами, оскільки це буде елегантне вбрання з легкими акцентами. Щодо офісного стилю, то варто додати блейзер і лофери, а для розслабленого – ідеально підійдуть тенісні туфлі в стилі normcore.



Білі джинси з жакетом та водолазкою / TOVE

З ковбойськими сорочками

На показ Bally осінь-зима 2023/2024 появився новий ідилічний образ цього сезону: джинси з високою посадкою та мішкуватим силуетом та ковбойська сорочка. Одяг в одному тоні добавляє елегантності образу, а добавити гостроти образу можуть чорні, сині або золоті туфлі.



Білі джинси з ковбойськими сорочками / Bally

З в'язаним светром

Mithridate подбали не лише про те, аби образ виглядав стильно, а й про те, аби ви не замерзали в холодну пору. Тож, в'язані светри нам в цьому допоможуть. Щодо кольорів, то варто обирати сірі або нюдові відтінки, щоб акцентувати на білих джинсах.



Білі джинси з в'язаним светром / Mithridate

З оновленим блейзером

Dries Van Noten дещо змінили класичні джинси з високою посадкою. Щоб зробити їх особливими, бренд прикрасив їх квітковим принтом, яскравою деталлю, яку не кожен насмілиться вдягнути. Марка також додала чорний блейзер.



Білі джинси з оновленим блейзером / Dries Van Noten

З щільною сорочкою

Ідеальна комбінація для тих, хто звик обирати комфорт. Адже щільна сорочка та білі джинси – це той випадок, коли можна вдягнути і на кожен день, і на вечірку, чи на прогулянку. Тож цей універсальний образ точно сподобається багатьом.



Білі джинси зі щільною сорочкою / Giambattista Valli