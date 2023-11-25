Кожна модниця повинна мати певну колекцію сумок на всі випадки життя та до всіх образів. Серед найбажаніших сумок на осінньо-зимовий сезон опинилися великі сумки, клатчі, замшеві та хутряні.

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Великі сумки

Стилістка розповіла, що найбільшої популярності зараз набирають великі, об’ємні сумки. Мабуть, ви вже помічали, як світові модниці відмовилися від маленьких сумок на користь містких шоперів.

Якщо хочете цікаво її стилізувати – носіть в якості клатчу. Виглядатиме такий образ доволі ефектно.



Стильні сумки осінньо-зимового сезону / Фото Pinterest

Клатчі

Ця модель сумки також повертається в моду. Важливо, аби вони були великого розміру. Стрітстайл-зірки на своїх прикладах показали, що тепер їх можна носити не лише з вечірнім вбранням, але й повсякденним.



Стильні сумки осінньо-зимового сезону / Фото Pinterest

Замшеві сумки

Популярністю почали користуватися сумки із замші. Виглядають вони в образах елегантно та благородно.



Стильні сумки осінньо-зимового сезону / Фото Pinterest

Хутряні

Завжди з приходом осінньо-зимового сезону в моду входять хутряні сумки чи з вовняним або хутряним оздобленням. Вони будуть стильно виглядати з вашими дублянками чи шубами.



Стильні сумки осінньо-зимового сезону / Фото Pinterest

Сумка-відро

Цей аксесуар також чудово доповнить образ та зробить його оригінальним.



Стильні сумки осінньо-зимового сезону / Фото Pinterest

Акцентна сумка

Можете додавати цікавої родзинки своїм образам завдяки акцентним сумкам. Це може бути яскрава сумка, яка ефектно доповнить ваш образ в класичному кольорі.



Стильні сумки осінньо-зимового сезону / Фото Pinterest