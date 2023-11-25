Каждая модница должна иметь определенную коллекцию сумок на все случаи жизни и ко всем образам. Среди самых желанных сумок на осенне-зимний сезон оказались большие сумки, клатчи, замшевые и меховые.
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Большие сумки
Стилистка рассказала, что наибольшую популярность сейчас набирают большие, объемные сумки. Пожалуй, вы уже замечали, как мировые модницы отказались от маленьких сумок в пользу вместительных шоперов.
Если хотите интересно ее стилизовать – носите в качестве клатча. Выглядеть такой образ будет довольно эффектно.
Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest
Клатчи
Эта модель сумки тоже возвращается в моду. Важно, чтобы они были большого размера. Стритстайл-звезды на своих примерах показали, что теперь их можно носить не только с вечерними нарядами, но и в повседневной жизни.
Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest
Замшевые сумки
Популярностью стали пользоваться сумки из замши. Выглядят они в образах элегантно и благородно.
Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest
Меховые
Всегда с приходом осенне-зимнего сезона в моду входят меховые сумки или с шерстяной или меховой отделкой. Они будут стильно смотреться с вашими дубленками или шубами.
Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest
Сумка-ведро
Этот аксессуар также отлично дополнит образ и сделает его оригинальным.
Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest
Акцентная сумка
Можете добавлять интересную изюминку своим образам благодаря акцентным сумкам. Это может быть яркая сумка, которая эффектно дополнит ваш образ в классическом цвете.
Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest