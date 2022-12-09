Часто на святкування Нового року обирають сукні з блискітками та паєтками, які мають дуже обмежену кількість виходів, пише 24 канал. Втім радимо звернути увагу на сукні, які можна приміряти впродовж року на різноманітні святкові події.

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Ніщо так не прикрашає дівчину, як модна сукня, яка дарує не лише красу та впевненість в собі, але й підкреслює індивідуальний стиль. До Нового року залишилося зовсім трохи, тож не втрачайте можливості та обирайте стильну сукню для святкування.

З вирізами

Сукня з вирізами допоможе вам перебувати в центрі уваги. Дизайнери вже кілька сезонів створюють сукні з вирізами по всій довжині. Ділянки оголеної шкіри особливо ефектно контрастують на тлі темної тканини, що створює неймовірно сексуальний образ.

З оголеною спиною

Сукні з відкритою спиною не втрачають своєї популярності. Їх досить часто носять знаменитості та інфлюенсери. Якщо ви ще досі не приміряли на собі цей бездоганний виріб, радимо використати цю можливість в новорічну ніч та випробувати популярну сукню на собі.

Спокуслива і чуттєва сукня з оголеною спиною точно стане одним з улюблених елементів гардероба. А придбавши її на Новий рік, ви отримаєте додатковий бонус – ви зможете її одягнути в спекотний літній день.

Мінімалістичні

Мінімалізм завжди вражає своєю вишуканістю. Впродовж багатьох років мінімалістичні сукні займають першість на червоних доріжках, тож для того, аби опинитися в центрі уваги, зовсім не треба тисячі блискіток. Однотонна сукня на бретельках будь-якої довжини допоможе вам стати зіркою вечора.

Міді

Сукня міді – це чудовий варіант для створення ніжного образу в новорічну ніч. Обирайте шовкові моделі на тонких бретельках, поєднуючи її з ефектними прикрасами.

На довгий рукав

Сукні на довгий рукав ідеально підходять для холодної пори року. Обирайте для Нового року елегантний чорний колір, в якому ви завжди будете мати виграшний вигляд.

З пір’ям

Сукня з пір’ям не підходить для повсякденних образів, втім чудово впишеться для святкування Нового року, чи вечірки. Такий декор дозволить вам бути в центрі уваги.