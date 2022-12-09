Часто на празднование Нового года выбирают платья с блестками и пайетками, которые имеют очень ограниченное количество выходов, пишет 24 канал. Впрочем, советуем обратить внимание на платья, которые можно примерить в течение года на различные праздничные события.

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Ничто так не украшает девушку как модное платье, которое дарит не только красоту и уверенность в себе, но и подчеркивает индивидуальный стиль. До Нового года осталось совсем немного, так что не упускайте возможности и выбирайте стильное платье для празднования.

С вырезами

Платье с вырезами поможет вам находиться в центре внимания. Дизайнеры уже несколько сезонов создают платья с вырезами по всей длине. Участки обнаженной кожи особенно эффектно контрастируют на фоне темной ткани, что создает невероятно сексуальный образ.

С обнаженной спиной

Платья с открытой спиной не теряют своей популярности. Их довольно часто носят знаменитости и инфлюэнсеры. Если вы еще не примеряли на себе это безупречное изделие, советуем использовать эту возможность в новогоднюю ночь и испытать популярное платье на себе.

Соблазнительное и чувственное платье с обнаженной спиной точно станет одним из излюбленных элементов гардероба. А приобретя ее на Новый год, вы получите дополнительный бонус – вы сможете ее одеть в жаркий летний день.

Минималистичные

Минимализм всегда поражает своей изысканностью. На протяжении многих лет минималистические платья занимают первенство на красных дорожках, так что для того, чтобы оказаться в центре внимания, совсем не нужно тысячи блесток. Однотонное платье на бретельках любой длины поможет стать звездой вечера.

Миди

Платье меди – это отличный вариант для создания нежного образа в новогоднюю ночь. Выбирайте шелковые модели на тонких бретельках, совмещая ее с эффектными украшениями.

На длинный рукав

Платья на длинный рукав идеально подходят для холодного времени года. Выбирайте для Нового года элегантный черный цвет, в котором вы всегда будете выглядеть выигрышно.

С перьями

Платье с перьями не подходит для повседневных образов, впрочем, прекрасно впишется для празднования Нового года или вечеринки. Такой декор позволит вам находиться в центре внимания.