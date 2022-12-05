Леоні Ганне любить красиво одягатися, тож своїй 4-мільйонній аудиторії демонструє ледь чи не щодня красиві аутфіти. Білявка продумує кожен вихід до дрібниць, тому всі її наряди закохують в себе з першого погляду.

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Німецька інфлюенсерка обожнює вбрання з блискітками та паєтками. Саме такі сукні найбільше підходять для святкування Нового року.

34-річна блогерка одягнула ефектну сукню сріблястого кольору повністю всіяну паєтками. Плаття на бретельках доповнювала бахрома. В тон до сукні блогерка приміряла сріблясті туфлі з бантиками від бренду MACH & MACH.

Також знаменитість одягнула срібні прикраси та обрала сумку від Valentino срібного кольору. Зверху Леоні одягнула чорний жакет розміру оверсайз.

Образ Леоні Ганне для новорічної ночі
Образ Леоні Ганне для новорічної ночі / Фото з Instagram

Образ Леоні Ганне для новорічної ночі
Образ Леоні Ганне для новорічної ночі / Фото з Instagram

Які сукні можна одягнути на Новий рік 2023

Зверніть увагу на довгу білу сукню з тонкими бретельками та глибоким розміром в зоні декольте, яку приміряла Кендалл Дженнер. Уся її сукня була розшита блискітками, які переливалися на світлі.

Британська інфлюенсерка Алісія Родді одягнула мінісукню з лелітками від бренду River Island. Інфлюенсерка доповнила образ велюровими босоніжками на масивній платформі та підборах, додала зверху шкіряну куртку та мінімалістичну сумку в чорному кольорі.