З чим носити шкіряні штани, щоб виглядати стильно: найкращі приклади

Шкіряні штани цього сезону особливо популярні. Їх полюбили fashion-інфлюенсери та інстаграм-модниці. З чим носити практичні та стильні штани – читайте в матеріалі.

Fashion-експерти радять робити ставку на екошкіру, адже моделі зі штучної шкіри користуються великою популярністю, пише 24 канал. Мас-маркети пропонують чималий вибір штанів з екошкіри різних фасонів, кольорів та крою.

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Шкіряні штани зараз настільки популярні, як і базові джинси. Штани з чорної шкіри – універсальна модель, яка підходить під будь-який верх. Зверніть увагу на декілька комбінацій, які дозволять вам створити зі шкіряними штанами бездоганний look.

З водолазкою

Поєднуйте вузькі чи широкі джинси з водолазкою базових кольорів. Носіть з чоботами на підборах, трендовими козаками чи черевиками челсі.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest

Зі светром

Взимку утеплені штани вдало поєднуються зі светром грубої в’язки або модним фасоном на змійці чи відкладним коміром.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest

З жакетом

Якщо хочете створити жіночний образ, стилізуйте шкіряні штани з жакетом. Під низ можете одягати лонгслів чи топ у білизняному стилі.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest

З сорочкою

У вільних шкіряних штанах та фланелевій сорочці в клітинку можете сміливо вирушати на прогулянку з друзями. До такого невимушеного комплекту можете додати бейсболку та черевики на шнурівках.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest