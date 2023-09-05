Багато дівчат люблять осінь за те різноманіття з вбранням, яке вона нам дарує, пише 24 Канал. На вулицях міст в одну пору можна помітити дівчат, які ще відтягують літо завдяки балеткам та спідницям, інші ж активно поєднують сорочки з тренчами та майки з пальтами.

Зверніть увагу Осіннє натхнення для прогулянок: найкращі образи в чорному кольорі, які ви можете повторити

Якщо у вашому гардеробі є певні базові речі, з яких можна сформувати осінні образи, радимо підшукати модні орієнтири у стильних інфлюенсерів.

Денімовий тренч + білі штани

Інфлюенсерка показала на собі цікавий верхній одяг – денімовий тренч в чорному кольорі. Він гарно поєднується з чорним лонгслівом з білим обрамленям та білими штанами.

Сорочка + тренч

Біла сорочка і пісочний тренч – чудові союзники, які створюють стильний та модний образ. Додайте до цього аутфіту окуляри та акцентні прикраси, які зможуть вдало довершити look.

Шовкова блузка + штани

Восени дуже модними є монохромні образи в одному кольорі, тож обирайте для себе класику та одягайте блузу разом зі штанами карго та чоботами на підборах.

Сорочка + спідниця-тюльпан

У вересні ще актуальними будуть сорочки білого або блакитного кольору чи в смужку, які можна поєднати зі спідницею-тюльпаном та балетками. Виглядає такий образ цікаво та ефектно.

Широкі штани + вільне пальто

Якщо у вашому гардеробі є пальто-халат, то одягайте його в парі з балетками чи кросівками, а під низ приміряйте майку та широкі джинси.

Штанний костюм + шапка

Такий аутфіт є незвичним, але сильно ефектним та унікальним. Постарайтеся поєднати свою осінню шапку зі штанним костюмом. Цей образ має дуже цікаву родзинку завдяки головному убору.