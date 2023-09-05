Многие девушки любят осень за то разнообразие с нарядами, которые она нам дарит, пишет 24 Канал. На улицах городов в одну пору можно заметить девушек, которые еще оттягивают лето благодаря балеткам и юбкам, другие активно соединяют рубашки с тренчами и майки с пальто.

Обратите внимание Осеннее вдохновение для прогулок: лучшие образы в черном цвете, которые вы можете повторить

Если в вашем гардеробе есть определенные базовые вещи, из которых можно сформировать осенние образы, рекомендуем подыскать модные ориентиры у стильных инфлюэнсеров.

Денимовый тренч + белые штаны

Инфлюэнсер показала на себе интересную верхнюю одежду – денимовый тренч в черном цвете. Он хорошо сочетается с черным лонгсливом с белым обрамлением и белыми брюками.

Рубашка + тренч

Белая рубашка и песочный тренч – отличные союзники, создающие стильный и модный образ. Добавьте к этому аутфиту очки и акцентные украшения, которые смогут успешно завершить look.

Шелковая блузка + брюки

Осенью очень модны монохромные образы в одном цвете, поэтому выбирайте для себя классику и одевайте блузу вместе с брюками карго и сапогами на каблуке.

Рубашка + юбка-тюльпан

В сентябре еще актуальны будут рубашки белого или голубого цвета или в полоску, которые можно совместить с юбкой-тюльпаном и балетками. Выглядит такой образ интересно и эффектно.

Широкие штаны + свободное пальто

Если в вашем гардеробе есть пальто-халат, то одевайте его в паре с балетками или кроссовками, а под низ примерьте майку и широкие джинсы.

Брючный костюм + шапка

Такой аутфит необычен, но сильно эффектен и уникален. Постарайтесь соединить свою осеннюю шапку с брючным костюмом. Этот образ имеет очень интересную изюминку благодаря головному убору.