Чорні аутфіти – це класика, яка ніколи не вийде з моди, пише 24 Канал. Монохромні образи у чорному кольорі завжди виглядають вишукано, тож на прикладі інфлюенсерів ми зібрали кілька образів, які ви зможете легко повторити.

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Дизайнери обожнюють чорний колір, тож він безумовно з’являється у їхніх колекціях з сезону в сезон. Чорний колір – самодостатній, універсальний та досить практичний. Він не лише є доповненням до наших образів у вигляді вбрання, взуття чи аксесуарів. Саме чорний може стати центральним елементом в образі, якщо ми вдамося до монохромної стилізації.

Чорний образ завжди виглядає дорого та стильно. Щоб отримати образ в одному кольорі, вам варто поєднати верх та низ в одному кольорі, додати до аутфіту взуття, сумку та аксесуари також чорного кольору.

Для створення монохромного образу, вам варто мати в гардеробі базові речі, які добре комбінуються між собою. Це може бути чорна водолазка, джемпер чи лонгслів, які гарно поєднаються з чорними штанами, джинсами чи спідницею.

Джіджі Хадід використала у своєму монохромному аутфіті з футболкою та черевиками чорні штани карго, які зараз є дуже популярними.



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest

Інфлюенсерка Каролін Бломст одягнула чорну класику – костюм, одягнувши під низ базовий лонгслів.



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest

Дакота Джонсон довершує чорні образи довгим пальто в класичному кольорі, а Емілі Ратажковскі вигулює чорний костюм-трійку, що складається з жилетки, жакета і штанів.



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest



Монохромні образи в чорному кольорі / Фото Pinterest