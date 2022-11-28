Довкола анімалістичних принтів є чимало стереотипів. Дехто їх дуже боїться, а дехто і зовсім вважає ці принти антитрендовими, оскільки за їхньою думкою, вони вмить псують образ, та це далеко не так. Кожного року дизайнери впроваджують анімалістичний принт у свої колекції та всіляко доводять, що не варто боятися тваринних візерунків, адже вони лише додають аутфіту цікавіших акцентів.

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"Хтось вважає анімалістичний принт надто провокуючими, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих та ексцентричних", – пише Яна Платонова.

За її словами, впровадження анімалістичного принта у свій образ залежить від двох основних моментів:

– контексту, в якому перебуває принт (це можна також назвати стилізацією чи навіть подачею - кому як зручніше і зрозуміліше);

– від самого принту (його масштабності, насиченості, ритму і палітри).

Стилістка вирішила показати дівчатам, які бояться анімалістичного принта, як по-різному може виглядати леопард в залежності від того, як будуть з ним поводитися. Він може бути елегантним, благородним, молодіжним та креативним.

Щоб краще вдавалося експериментувати з леопардовим принтом, Яна Платонова навела кілька лаконічних, але дієвих порад:

леопард дуже любить свою "рідну" палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого;

чорний + леопард = елегантність (якщо крій теж цьому відповідає). Чорний колір буде підсилювати сам принт, робити його виразнішим;

леопард + леопард – ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар;

леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації і додавайте спортивні елементи: худі, денім, звичайні сорочки, кеди тощо;

якщо вам здається, що класичний принт надто контрастний для вас і "з‘їдає" лице, спробуйте більш приглушені варіанти.



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram



Модні образи з леопардовим принтом / Фото з Instagram