Вокруг анималистических принтов есть немало стереотипов. Некоторые их очень боятся, а некоторые и вовсе считают эти принты антитрендовыми, поскольку по их мнению они мгновенно портят образ, но это далеко не так. Каждый год дизайнеры внедряют анималистический принт в свои коллекции и всячески доказывают, что не стоит бояться животных узоров, ведь они лишь придают аутфиту более интересные акценты.

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"Кто-то считает анималистический принт слишком провоцирующими, порой даже вульгарными, проводит параллели с разными профессиями или просто уверен, что такой принт только для смелых и эксцентричных", - пишет Яна Платонова.

По ее словам, внедрение анималистического принта в свой образ зависит от двух основных моментов:

– контекста, в котором находится принт (это можно также назвать стилизацией или даже подачей - кому как удобнее и понятнее);

– от самого принта (его масштабности, насыщенности, ритма и палитры).

Стилистка решила показать девушкам, которые боятся анималистического принта, как по-разному может выглядеть леопард в зависимости от того, как будут с ним обращаться. Он может быть изящным, благородным, молодежным и креативным.

Чтобы лучше удавалось экспериментировать с леопардовым принтом, Яна Платонова привела несколько лаконичных, но действенных советов:

леопард очень любит свою "родную" палитру, поэтому имеет максимально гармоничный вид рядом с разными оттенками коричневого и бежевого;

черный + леопард = элегантность (если крой тоже этому отвечает). Черный цвет будет усиливать сам принт, делать его более выразительным;

леопард + леопард – эта комбинация может отлично сработать на эпатаж, но вряд ли станет основой классного образа для жизни. Выбирайте что-то одно: верхняя одежда, платье, низ, верх, обувь или аксессуар;

леопард, безусловно, зверь горд, но вы можете с ним легко подружиться и сделать его веселее, молодежнее, повседневнее. Для этого используйте правило нейтрализации и добавляйте спортивные элементы: тощие, денимы, обычные рубашки, кеды и т.п.;

Если вам кажется, что классический принт слишком контрастен для вас и съедает лицо, попробуйте более приглушенные варианты.



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram



Модные образы с леопардовым принтом / Фото с Instagram