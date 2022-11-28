Сукні взимку дещо складні у стилізації, оскільки їх треба поєднувати з чоботами та верхнім одягом, враховуючи довжину пальта і взуття. У такому випадку на допомогу приходять сукні міні та довжина максі, які чудово вписуються у більшість трендів.

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До трендових зимових суконь входять різноманітні фасони – затишні трикотажні вироби з горловиною, які підійдуть для буденних виходів та святкові сукні з шовку та вирізами.

Сукні-светри

Трикотажні сукні з горловиною – must have на зимовий сезон. Такі сукні не лише стильні, але й теплі, тому чудово підходять для холодної пори року. У моді взимку сукні-светри міді та максі довжини.

Шовкові сукні

Влітку дівчата обожнюють носити витончені шовкові сукні, які підкреслюють їхню фігуру, втім зима – не привід відмовлятися від елегантних виробів. Просто робіть ставку у холодну пору року на вироби з довгим рукавом.

Темні сукні з принтом

Сукні темних відтінків чудово поєднуються з чорними колготками та ботильйонами. Фасон та стиль принта може бути будь-яким, головне, щоб він збігався з темними колготками.

Розкішна чорна сукня

Класика завжди в моді, як і маленька чорна сукня, втім цієї зими на модний Олімп виходить довга сукня чорного кольору, яка вражатиме всіх своєю розкішністю. Ефектна чорна сукня може стати пренендеткою на святкування Нового року.

Сукні в смужку

Взимку особливо популярними будуть сукні в смужку яскравих кольорів. Такі моделі додадуть взимку трошки яскравості, якої нам так часто не вистачає в похмурі дні.