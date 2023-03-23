Зірки стрітстайлу хоч і люблять різноманітні образи, втім джинси все одно переважають у їхньому гардеробі, пише 24 канал.

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Модні дівчата створюють з джинсами чимало стильних образів, тож пропонуємо у них почерпнути порцію натхнення.

Головна it-girl Гейлі Бібер дуже часто з’являється перед фотокамерами вуличних фотографів в образах з джинсів. Знаменитість носить блакитні джинси з кроп-топом та вінтажною шкірянкою, поєднує їх з трендовим бомбером та лоферами, а також поєднує мішкуваті джинси з топом та шкіряним бомбером розміру оверсайз.

Скандинавська модниця Емілі Сіндлев обожнює яскраві кольори, тож приміряла на собі нестандартні зелені джинси, які вдало поєднала із шкіряною курткою та металізованим взуттям.

Стильні джинси кльош, які також посідають значне місце у нашому гардеробі, можна сміливо поєднувати з білою сорочкою. Варто зазначити, що дуже пасує разом з джинсами блакитна сорочка.

Під блакитні джинси одягайте тренч будь-якого матеріалу чи кольору та стьобану куртку, яка вже 2 роки не виходить з моди та досі займає лідируючі позиції.

Перевагою джинсів є те, що їх можна легко поєднати з будь-яким взуттям: чоботами, кросівками, кедами, балетками, туфлями, босоніжками чи в’єтнамками.