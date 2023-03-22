Ваш одяг має працювати з базовими, класичними, а також трендовими елементами гардероба. Найфункціональнішим вбранням вважається біла сорочка, яку обожнювала Грейс Келлі та Одрі Гепберн. Без білої сорочки важко уявити гардероб будь-якої модниці.

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Біла сорочка належить до категорії модної класики, тож є вдалою інвестицією для будь-якого сезону. Ця річ вже давно відійшла від офісного стилю та стала невід’ємною річчю для повсякденних чи святкових виходів. З чим її стильно поєднувати – читайте далі.

Елегантна класика

Біла сорочка + спідниця міді + туфлі-човники + сумка

Італійська інфлюенсерка К’яра Ферраньї показала на Тижні моди у Парижі, що класика – білий верх та чорний низ досі така ж актуальна, як була раніше. Щоб додати родзинки, варто лише одягнути акцентні сережки.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Elle

Багатошаровість

Лонгслів + біла сорочка + спідниця максі + черевики

Скандинавська модниця Перніль Тейсбек любить створювати багатошарові аутфіти, тож білу вололазку вона поєднала з сорочкою, одягнула трендову спідницю максі та довершила look молочним взуттям.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Elle

Сміливий образ

Бра напоказ + біла сорочка + штани + сумка

Такий цікавий образ виглядає досить стильно та ефектно. Тим паче, що штани палаццо залишаються популярними, а бра та сорочка додадуть гарних акцентів.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Elle

З трендовими карго

Біла сорочка + штани карго + черевики + сумка

Цього сезону карго вважаються найпопулярнішими, тож радимо вам звернути увагу на поєднання цих штанів з білою сорочкою.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Elle

Розслаблений кежуал

Біла сорочка + штани / джинси + сумка з ручкою

Такий простий та банальний образ насправді виглядає дуже стильно. Варто додати лише правильне взуття, сумку та аксесуари – прикраси та окуляри.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Elle