Ваша одежда должна работать с базовыми, классическими, а также трендовыми элементами гардероба. Самым функциональным нарядом считается белая рубашка, которую обожала Грейс Келли и Одри Гепберн. Без белой рубашки трудно вообразить гардероб любой модницы.

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Белая рубашка относится к категории модной классики, поэтому является удачной инвестицией для любого сезона. Эта вещь давно отошла от офисного стиля и стала неотъемлемой вещью для повседневных или праздничных выходов. С чем ее стильно совмещать – читайте дальше.

Элегантная классика

Белая рубашка + юбка меди + туфли-лодочки + сумка

Итальянская инфлюэнсерша Кьяра Ферраньи показала на Неделе моды в Париже, что классика – белый верх и черный низ до сих пор так же актуальна, как была раньше. Чтобы добавить изюминки, стоит только надеть акцентные серьги.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Elle

Многослойность

Лонгслив + белая рубашка + юбка макси + ботинки

Скандинавская модница Перниль Тейсбек любит создавать многослойные аутфиты, так что белую вололазку она соединила с рубашкой, надела трендовую юбку макси и завершила look молочной обувью.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Elle

Смелый образ

Бра напоказ + белая рубашка + штаны + сумка

Такой интересный образ смотрится довольно стильно и эффектно. Тем более, что штаны палаццо остаются популярными, а бра и рубашка придадут хорошие акценты.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Elle

С трендовыми карго

Белая рубашка + брюки карго + ботинки + сумка

В этом сезоне карго считаются самыми популярными, поэтому советуем обратить внимание на сочетание этих брюк с белой рубашкой.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Elle

Расслабленный кэжуал

Белая рубашка+брюки/джинсы+сумка с ручкой

Такой простой и банальный образ действительно выглядит очень стильно. Следует добавить только правильную обувь, сумку и аксессуары – украшения и очки.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Elle