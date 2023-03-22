Есть простое решение того, как каждый день не стоять перед зеркалом в выборе наряда. Надо всего лишь иметь имеющийся капсульный гардероб, который поможет вам взбудоражить все образы.

Читайте также 5 базовых вещей, которые сделают ваш образ более дорогим: стильная подборка

Главным ключом для создания стильных образов есть сочетание нейтральных цветов, сезонных базовых вещей и трендовой вещи. Хорошо сбалансированный гардероб будет всегда состоять из универсальных базовых вещей и модных единиц, которые мы увидели на подиуме.

Чтобы создать стильный образ, вам нужно всего 8 вещей, которые хорошо сочетаются между собой и пригодятся вам из года в год.

Блейзер

Если раньше жакет ассоциировался у нас с офисным дрескодом, то уже несколько сезонов он занимает лидирующую позицию в уличном стиле. Одевая жакет с джинсами, вы всегда сможете получить стильный и безупречный образ, не прилагая к этому максимум усилий.

Футболка

Базовая футболка в белом или черном цвете – вечная классика, которая не выйдет из моды. Это бесконечно универсальная вещь, на которую точно нужно сделать ставку. Выбирайте варианты размера оверсайза, которые будут на вас свободно сидеть.

Классическое пальто

Хорошее пальто – это идеальное завершение образа в начале весны, когда мы нуждаемся в верхней одежде. Пальто должно быть теплым, практичным, универсальным и стильным. Остановите свой выбор на классическом и лаконичном крое без лишних деталей.

Брюки

Брюки уже давно вышли из сферы офисного стиля и стали наравне с джинсами. Независимо от того, что вы оденете – кроссовки или сапоги, вы получите образ с минимальным усилием и максимальным эффектом.

Универсальное платье

Платье – единственная вещь в нашем гардеробе, для создания образа которой нам приходится приложить очень мало усилий и создать безупречный look. Выбирайте на весну теплое трикотажное платье или любое другое, в котором будете чувствовать себя комфортно.

Прямые джинсы

Джинсы – это отличная вещь из категории "повседневного образа", которые строго должны быть в вашем гардеробе. С ними вы составите немало стильных аутфитов.

Рубашка

Благодаря брендам The Row и Celine – минималистичный крой стал вневременной тенденцией, которую мы носим круглогодично. Стилизуйте ее с костюмами, водолазками, майками или носите как самостоятельную единицу с брюками или джинсами.

Туфли на каблуках

В некоторые моменты нам точно понадобятся туфли на каблуке, который довершит наш праздничный образ, поэтому пару эффектной обуви точно нужно иметь в своем гардеробе.