Звезды стритстайла хоть и любят разнообразные образы, впрочем, джинсы все равно преобладают в их гардеробе, пишет 24 канал.

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Модные девушки создают с джинсами немало стильных образов, так что предлагаем у них почерпнуть порцию вдохновения.

Главная it-girl Гейли Бибер очень часто предстает перед фотокамерами уличных фотографов в образах из джинсов. Знаменитость носит голубые джинсы с кроп-топом и винтажной кожанкой, сочетает их с трендовым бомбером и лоферами, а также сочетает мешковатые джинсы с топом и кожаным бомбером размера оверсайз.

Скандинавская модница Эмили Синдлев обожает яркие цвета и примерила на себе нестандартные зеленые джинсы, которые удачно соединила с кожаной курткой и металлизированной обувью.

Стильные джинсы клеш, также занимающие значительное место в нашем гардеробе, можно смело сочетать с белой рубашкой. Стоит отметить, что очень подходит вместе с джинсами голубая рубашка.

Под голубые джинсы надевайте тренч любого материала или цвета и стеганную куртку, которая уже 2 года не выходит из моды и до сих пор занимает лидирующие позиции.

Преимуществом джинсов является то, что их можно легко сочетать с любой обувью: сапогами, кроссовками, кедами, балетками, туфлями, босоножками или вьетнамками.