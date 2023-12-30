Яке вбрання одягнути на Новий рік: поради від Аліси Пяткової

Стилістка, учасниця проєктів "Мастер Шеф" та "Супермама" Аліса Пяткова вчить дівчат стильно одягатися, розповідає про сезонні тренди, а ексклюзивно для 24 Каналу поділилася власними порадами та описала модні образи, які варто приміряти в новорічну ніч.

Новий рік вже зовсім близько, тож у вас є 2 дні для створення бездоганного образу, передає 24 Канал. Передати святковий настрій може не лише сукня, але й інші елементи гардероба – костюм, жакет, штани, спідниця тощо. Якщо додати правильні аксесуари та вдало поєднати кольори – маєте всі шанси отримати бездоганний аутфіт.

Читайте також Який образ вибрати на новорічну ніч: поради Ірини Адоніної

Стилістка Аліса Пяткова склала 5 святкових капсул та розповіла, що з чим треба поєднати, щоб сяяти в новорічну ніч.

Образ "Затишно по-домашньому"

Аліса Пяткова зазначає, що урочистий вигляд в новорічну ніч можна мати і в шовковій піжамі! Варто лише доповнити образ ніжними підборами та яскравими аксесуарами. Будуарний стиль не втрачає своїх позицій, тому ви точно будете в тренді.



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

Образ "Рокова красуня"

А от поєднання чорного і червоного у більшості випадків безпрограшний варіант, щоб не залишитись непоміченою. Оберіть ідеальну чорну сукню і підкресліть образ червоними аксесуарами і ви за лічені хвилини стаєте богинею будь-якої вечірки!



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

Образ "Сяй яскравіше"

"Блискітки та лелітки – мастхев цього модного сезону, а в новорічну ніч їх точно не буває забагато. Прозорі штани з лелітками додадуть шику вашому образу в поєднанні з нейтральною сукнею міні, жакетом або тунікою", – додала стиліска.



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

Образ "Благородний шик"

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід

За її словами, блискітки винного відтінку мають неймовірно благородний вигляд. Варто лише накинути чорний жакет з чоловічого плеча і додати жіночності витонченими босоніжками на шпильці.



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

Образ "Стримана сексуальність"

Якщо у вашому гардеробі є шовкова спідниця, дайте їй шанс засіяти в новорічну ніч по-новому! Доповніть образ блискучим бра і стриманим жакетом. Підбори в аксесуари доповнять ансамбль і зроблять його довершеним.

.

Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової